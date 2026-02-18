櫻坂46山崎天、ダイエット中に2ヶ月食べ続けた3つの食材告白「痩せたんですけど…」
【モデルプレス＝2026/02/18】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が、17日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。ダイエット中に2ヶ月食べ続けた食材を明かした。
この日のスタジオトークで自身のダイエット経験について聞かれた山崎。すると初めて「マイナビ 東京ガールズコレクション」（以下、「TGC」）に出演が決まった時のエピソードを振り返り「当時中学生か高校生くらいだったので何をしていいか分からなくて、とりあえずキャベツ、鶏胸肉、ゆで卵だけで2ヶ月間生活した」と告白。スタジオから驚きの声が上がった。
これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「それは痩せるやろ」と返すと山崎は「痩せたんですけど」と頷きつつも「TGC」が終わり、プリンを食べた瞬間に美味しさのあまり号泣してしまったとぶっちゃけ。「『美味しすぎる』って本当に涙が出ちゃって」とその時の様子を明かしていた。（modelpress編集部）
◆山崎天「キャベツ、鶏胸肉、ゆで卵だけで2ヶ月間生活」
この日のスタジオトークで自身のダイエット経験について聞かれた山崎。すると初めて「マイナビ 東京ガールズコレクション」（以下、「TGC」）に出演が決まった時のエピソードを振り返り「当時中学生か高校生くらいだったので何をしていいか分からなくて、とりあえずキャベツ、鶏胸肉、ゆで卵だけで2ヶ月間生活した」と告白。スタジオから驚きの声が上がった。
◆山崎天「TGC」終了後に食べたプリンに号泣
これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶が「それは痩せるやろ」と返すと山崎は「痩せたんですけど」と頷きつつも「TGC」が終わり、プリンを食べた瞬間に美味しさのあまり号泣してしまったとぶっちゃけ。「『美味しすぎる』って本当に涙が出ちゃって」とその時の様子を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
