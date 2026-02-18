◆プロボクシング ▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 佐々木尽―マーロン・パニアモーガン（１９日、東京・後楽園ホール）

プロボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が１９日、後楽園ホールで行われる「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル １５０」で昨年６月の世界戦敗退以来の再起戦に臨む。１８日は都内で前日計量に臨み、佐々木が６６・６キロ、相手のマーロン・パニアモーガン（３１）＝フィリピン＝は６６・０キロでクリアした。

佐々木は昨年６月１９日、ＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）に５回ＫＯ負け。８か月ぶりのリングとなるが「復帰戦っていう感じはあまりしない。このまま突っ走っていくだけ」と気負いはない。ノーマン戦ではリング上で失神し、記憶も失うなど、中量級の世界の壁にはね返される完敗だった。それでも「前回ああいう負け方をして『お前じゃ無理だよ』っていう声が結構ある。それがマジで嫌なんで。明日は希望を持ってもらえるような試合を見せたいし、『何が無理だよ、いけるわ』みたいな感じで、黙らせたいですね」と力強く語った。

世界再挑戦を目指し、昨年９月に練習を再開。フィジカルトレーニングとともに、左ジャブ、右ストレートの強化にも着手した。

「今まではフック、フックだったが、明日はまずジャブで圧倒してみたい。ジャブから作っていく、みたいな。ワンランク上のパワーアップした自分を見せたい。もちろんＫＯを狙って、お客さんが楽しめるような試合をする。面白いショーを見せられたら」

日本人初の世界ウエルター級王者へ向け、豪快ＫＯで新たなスタートを飾る。

戦績は佐々木が１９勝（１７ＫＯ）２敗１分け、パニアモーガンが１３勝（６ＫＯ）４敗１分け。