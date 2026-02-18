ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、"りくりゅう"こと三浦璃来（24才）・木原龍一（33才）ペアが、ショートプログラム5位から金メダルを獲得した。ショートでミスがあった、木原が三浦を持ち上げる「リフト」を完璧に修正しての大逆転劇だった。

【写真】氷上で、うずくまり泣きながら抱き合う三浦璃来と木原龍一ペア。他、移動中や練習中も仲睦まじい様子の三浦璃来と木原龍一ペアなども

「もともとシングルの選手だった木原さんは、2013年にペアに転向。三浦さんと別の選手とペアを組んで2014年のソチ五輪、2018年の平昌五輪に出場しましたが、どちらもショートで"予選落ち"となり、フリースケーティングに進めませんでした。三浦さんとペアを組んだ前回2022年の北京五輪で初の7位入賞を果たし、今回、4大会越しの悲願を成し遂げました」（スポーツライター）

雌伏の時を過ごしていた2019年、木原は地元・名古屋にあるスケートリンクでアルバイトに精を出していた。周囲の同年代は社会に出て働いているのに、ずっとスケートをしてきた自分は社会のことを知らないから、というのがアルバイトの動機だったという。当時、木原と一緒に働いていた同リンクの飯岡裕輔さんが話す。

「仕事内容は基本的な接客対応で、スケートリンクのチケットのもぎりや、スケート靴の貸し出しなどを行っていました。また、併設の宿泊研修所では、夜間のフロントに立って、宿泊者などの対応を行っていました。アルバイトは、週3日くらいですかね。とても真面目な性格で、のちに"バイトリーダー"のような立場になりました」

当時、フィギュアのペア競技はいまほど光の当たる存在ではなかった。それでもコアなファンの中には、木原の存在に気づく人もいたという。

「オリンピアンですから、とてもすごい人なわけです。でもそういったことを鼻にかけることなく、どんな相手にも敬語で接していました。お客さんの中には小さな子供もいましたけど、彼はしゃがんで目線を合わせて対応していて、誰でもできることではないないと感心したことを、いまでも記憶に残っています。

このリンクではスケートクラブも活動していたので、小中学生くらいの子供達が練習していたのですが、木原さんは業務終了後、自分の練習の合間を縫って、子供達をリフトしてあげたりしていましたよ。いまとなっては、後の金メダリストにリフトしてもらったんですから、最高の思い出になっているでしょうね」（飯岡さん）

誠実で真摯に積み重ねてきた努力が、ミラノの地で花開いた。