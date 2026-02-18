「ロッテ春季キャンプ」（１８日、糸満）

ドラフト１位の石垣元気投手（健大高崎）、同２位の毛利海大投手（明大）が社会貢献活動の一環として、糸満市立喜屋武小学校を訪問した。

４、５、６年生の児童約４０人を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施。また、１年生の児童にはロッテのキャップを贈呈するなど、児童と交流を深めた。

毛利は「沖縄から千葉の試合を直接見に来ることは、なかなか難しいかもしれませんが、今日プレゼントしたキャップを僕たちと同じようにかぶって、ぜひ今シーズンを応援してもらえたらうれしいです。今日聞いた子どもたちの元気な声援を力に変えて、プロの世界でも全力で頑張っていきたいと思います」。

石垣元は「こうした社会貢献活動には、これからも積極的に参加していきたいと思っています。今回、このような機会に立ち会えたことを本当にうれしく思いますし、子どもたちの声援を聞いて、もっと頑張ろうという気持ちが強くなりました。将来、『あの時、学校に来てくれた選手だ』と思い出してもらえるような選手になれるよう、これからも努力していきたいです」とそれぞれコメントした。

１７日には同５位の冨士隼斗投手（日本通運）、同７位の大聖投手（ホンダ鈴鹿）が糸満市内の小学校を訪問した。