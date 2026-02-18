ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した小林陵侑（29＝チームROY）と、混合団体に加え男子個人ノーマルヒルで銅、男子個人ラージヒルで銀と3つのメダルを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が18日、メダリスト会見に出席。小林は改めて3回目が中止となったスーパー団体について思いを語った。

2人一組で競う新種目のスーパー団体では二階堂とのコンビで臨んだが、大雪の影響で3回目が中止に。2回目の順位でメダルが決定し、日本は6位で終戦した。

小林は「シーズンでもありえる話なので割り切ってはいるが…」と納得しながらも「オリンピックの新競技でああいうことになってしまうのは、ちょっともったいなかったなと。結局（3本目が飛べず）競技の型枠にはまってないので。2本（だけ）で。それだったら4人で2本やろうよって感じになっちゃうので。もったいなと思います」と悔やんだ。

小林は男子個人ノーマルヒルで8位となり、同種目史上初の五輪連覇を逃し、男子個人ラージヒルも6位に終わった。一方、混合団体では同種目初のメダルとなる銅を獲得。丸山希（27＝北野建設）、小林、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂のオーダーで臨み、団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルに輝くと、高梨らと抱き合い「うれしいし感慨深い」と笑顔を見せた。