【WWE】RAW（2月16日・日本時間17日／テネシー・メンフィス）

【映像】鉄柱に顔面から叩きつけられる女子レスラー

会場に「ゴン」という鈍く重い音が響き渡ると、現地実況席からは「Ding dong, hello!（ピンポーン、こんにちは！）」と、皮肉たっぷりのコメント。女子レスラーが鉄柱に顔面から上半身を叩きつけられ、そのまま場外であわや失神の憂き目。反動をフルに利用したあまりに非情なシーソーホイップからの一撃に、観客は騒然となった。

テネシー州メンフィスで開催された「RAW」にて、ベテランのナタリアが、ベイリーに対して怒りの鉄槌を下した。

ベイリー、アスカ、ナタリアの3人が、女子イリミネーション・チェンバーへの出場をかけてトリプルスレットで激突。試合中盤、それは起こった。

ベイリーがエプロンサイドのナタリアに向かって走り込んでスライディングキックを試みるも、これを交わしたナタリアが無防備なベイリーの両足にロックオン。ベイリーの両足首をガシッと掴むと、そのまま無理やりエプロンから場外へ引きずり落とした。

ナタリアはベイリーの脚を離さず、逃げ場を完全に奪う。そして、自身の両膝を深く沈み込ませた反動を使い、ベイリーの体を鉄柱へとシーソーホイップ。ベイリーの顔面から肩、胸にかけての上半身付近が鉄柱を直撃すると“ゴン”という鈍い音が響き、ベイリーの体は「くの字」に折れ曲がり、そのまま崩れ落ちた。

この衝撃的な光景にABEMAファンからは「頭打った時の音がいかつい」といった驚きの声が上がっていた。試合は終盤、ベイリーの一瞬のスキを突いたアスカが飛びついてアスカロック。一瞬の早業でタップアウトを奪って女子イリミネーション・チェンバーへの出場を決定づけた。（ABEMA／WWE『RAW』）