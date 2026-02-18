精子の検査を受けた夫に突きつけられた衝撃的な事実！その時、妻は…！？
ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
精子の検査を受けた司は医者から衝撃的な事実を告げられる。一方千春は海斗からえみるに関する証拠を手に入れる。久しぶりに兄と対面した司は劣等感に苛まれてしまう。
精子の検査を受けた司（伊藤健太郎）は医者から衝撃的な事実を告げられる。
一方千春（内田理央）はナオ（松本大輝）の助けもあり、海斗（ISSEI）からえみる（中村ゆりか）に関する証拠を手に入れることに成功。以前のえみるの妊娠への疑惑が確信へと変わる。
そんな中、久しぶりに兄・隆（苗代泰地）と対面した司は心無い母親（街田しおん）の言葉から劣等感に苛まれ、事務員の梅田（川島鈴遥）の家へ足が向いてしまい？
出演者
千春…内田理央
司…伊藤健太郎
えみる…中村ゆりか
〇
ナオ…松本大輝
梅田亜衣…川島鈴遥
海斗…ISSEI
相葉藍子…街田しおん
相葉隆…苗代泰地
田尻…西慶子
【原作】
山田芽衣「略奪奪婚 〜デキた女が選ばれる〜」（ぶんか社刊）
【脚本】
国井桂
【監督】
渡邉浩仁
【音楽】
菅野みづき
【オープニングテーマ】
Faulieu.「LOOP」（Faulieu.Records）
【エンディングテーマ】
the shes gone「ダーリンレス」（UK.PROJECT）
【公式HP】
【公式X】@ryakudatsu_tx
【公式Instagram】@ryakudatsu_tx
