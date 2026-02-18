アルマビアンカは、通販サイト「AMNIBUS」で『重音テト』の商品の受注を開始した。

【画像あり】衣装のデザインをジャケットと時計で再現 商品画像一覧（画像多数）

今回販売されるのは、ジャケットと腕時計の2種だ。それぞれ重音テトの衣装がモチーフとなっている。

ノーマルの衣装モチーフのジャケットは、胸元に重音テトの顔がデザインされたワッペン刺繍、背面にはプロフィールや決め台詞「君はじつに馬鹿だな」を英字グラフィックで配置している。

袖はファスナーで着脱可能な2WAY仕様のため、長袖・半袖の両方を柔軟に切り替えられる。

VP衣装モチーフのジャケットは、ワンポイント刺繍、背面には波形やプロフィールに加え、決め台詞「君はじつに馬鹿だな」を英字グラフィックでデザインされている。

裾には衣装を再現したベルトが取り付けられており、コードストッパーでシルエットを絞ることで、自分好みのシルエットに調整が可能だ。

左袖には小物を入れられる便利なMA-1風ジップポケット、背面のベンチレーション（通気口）など、デザインと機能を両立している。

SV衣装モチーフのジャケットは、襟元にワンポイントの刺繍を施し、袖はレイヤードで重ね着しているように見えるフェイク仕様だ。

服の袖裏には衣装をイメージした「五線譜」がプリントされたテープがデザインされているほか、右袖には小物を入れられる便利なMA-1風ジップポケット、背面にはムレを防ぐベンチレーションなども設けられている。

また、それぞれの衣装ごとに時計のバリエーションが用意されている。

衣装のカラーリングや重音テトの顔をアイコンにしたデザインが採用されている。2時と10時の位置にはツインテールがアイコンとして配置されている。

裏蓋やバンド部分にも、重音テトのロゴや誕生日などのデザインが施されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）