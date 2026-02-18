ルクア新館「LUCUA SOUTH」4．5開業！ 秋には「ナルミヤ」「サンリオ」「マイクラ」店舗も仲間入り
JR大阪駅直結のファッションビル、ルクア大阪の3館目となる新館“LUCUA SOUTH”が、4月5日（日）に開業すると発表された。LUCUA SOUTHは、JR大阪駅直結のサウスゲートビルディングの10階から16階に位置し、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」などを展開予定。
【写真】LUCUA SOUTHに秋にオープンするで！ 今回発表された新たな6店舗一覧
■国内最大級のキャラクターゾーンを展開予定
今回開業日が決まったLUCUA SOUTHは、階的な改装・新店導入を行い、今年の秋に第2期、2027年に全面開業を迎えるルクア大阪の新館。
核となるのは、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」と、多彩なレストランゾーン「LUCUA SOUTH DINING」。
「LUCUA キャラクターズワールド」は、第1期では、大丸梅田店で人気を博している「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」、「ONE PIECE 麦わらストア」など5店舗が営業を継続し出店。
第2期の今秋には29店舗もの新たなキャラクターショップが出店予定。その中から今回出店ブランドの一部が明らかになり、関西初出店の「ナルミヤハッピーパーク」、「サンリオ」「スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ（仮）」、『MINECRAFT』のグッズがそろう「エブリシングマインクラフト」、「しろたんふんわりストア」、「にしむらゆうじ購買部 本店 梅田」の6店が発表された。
その後、段階的な改装を重ね、2027年には、総勢40店舗以上の国内外で高い人気・知名度を誇るコンテンツが一堂に会する、国内最大級のキャラクターゾーンを展開予定。
従来のルクア大阪（ルクア／ルクア イーレ）では提供しきれなかったキャラクターとグルメを二本柱に、既存の利用者の回遊性を高めるとともに、地域の人にとって“はじめてルクアを訪れるきっかけ”となる、日常から特別な日まで世代を超えて楽しめる複合体験を創出する。
さらに今回、昨年まで「10階から15階」を想定していた計画を拡大し、現在「大阪エキウエダイニング イチロクグルメ」として運営する16階も、JR西日本ステーションシティから引き継ぎ、LUCUA SOUTHとして運営（統合）することが決定。
JR西日本ステーションシティにおいても、LUCUA SOUTHとともにJR西日本グループシナジーを発揮した賑わい創出とさらなるまちの回遊性向上、活性化に取り組み、大阪ステーションシティの一層の魅力向上を目指していく。
【写真】LUCUA SOUTHに秋にオープンするで！ 今回発表された新たな6店舗一覧
■国内最大級のキャラクターゾーンを展開予定
今回開業日が決まったLUCUA SOUTHは、階的な改装・新店導入を行い、今年の秋に第2期、2027年に全面開業を迎えるルクア大阪の新館。
「LUCUA キャラクターズワールド」は、第1期では、大丸梅田店で人気を博している「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」、「ONE PIECE 麦わらストア」など5店舗が営業を継続し出店。
第2期の今秋には29店舗もの新たなキャラクターショップが出店予定。その中から今回出店ブランドの一部が明らかになり、関西初出店の「ナルミヤハッピーパーク」、「サンリオ」「スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ（仮）」、『MINECRAFT』のグッズがそろう「エブリシングマインクラフト」、「しろたんふんわりストア」、「にしむらゆうじ購買部 本店 梅田」の6店が発表された。
その後、段階的な改装を重ね、2027年には、総勢40店舗以上の国内外で高い人気・知名度を誇るコンテンツが一堂に会する、国内最大級のキャラクターゾーンを展開予定。
従来のルクア大阪（ルクア／ルクア イーレ）では提供しきれなかったキャラクターとグルメを二本柱に、既存の利用者の回遊性を高めるとともに、地域の人にとって“はじめてルクアを訪れるきっかけ”となる、日常から特別な日まで世代を超えて楽しめる複合体験を創出する。
さらに今回、昨年まで「10階から15階」を想定していた計画を拡大し、現在「大阪エキウエダイニング イチロクグルメ」として運営する16階も、JR西日本ステーションシティから引き継ぎ、LUCUA SOUTHとして運営（統合）することが決定。
JR西日本ステーションシティにおいても、LUCUA SOUTHとともにJR西日本グループシナジーを発揮した賑わい創出とさらなるまちの回遊性向上、活性化に取り組み、大阪ステーションシティの一層の魅力向上を目指していく。