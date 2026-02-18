男子国内初戦「東建ホームメイトカップ」で尾崎将司さんの追悼セレモニーを検討
日本ゴルフツアー機構（JGTO）は18日、定例理事会終了後に諸星裕会長、倉本昌弘副会長が取材に応じ、4月の国内初戦「東建ホームメイトカップ」（4月9〜12日、三重県・東建多度C名古屋C）で、昨年12月に78歳で亡くなった尾崎将司さんの追悼セレモニーの実施に向けて話し合いしていると明かした。
【写真】杉原輝雄さん追悼セレモニーでの青いスモーク
日本ゴルフ界を長年けん引してきた尾崎さんの追悼に関して、ツアーでの実施は理事会でも話にあがったという。国内男子ツアーを主管するJGTOは「主催者と相談して対応する」とした上で、同大会の主催者に申し入れを行っていると話した。倉本副会長は「（2012年に）杉原（輝雄）さんの時に行った追悼のショットを、東建さん、選手会と話し合っています」と、過去の例を挙げて具体的に説明。今後は実施に向けて話し合いを進めるとした。倉本副会長によれば、ツアーで追悼セレモニーを行ったのは過去に1度だけ。ゴルフ界のドンと呼ばれ、通算28勝で永久シード保持者の杉原輝雄さん（享年74歳）が11年12月に亡くなり、12年の東建ホームメイトカップのプロアマで追悼セレモニーを行った。当時は尾崎さんが追悼言葉を述べ、そのあと谷口徹、片山晋呉、石川遼、池田勇太ら選手を代表した18人が青いスモークボールでティショットを放って故人を偲んだ。尾崎さんは鹿児島県・祁答院ゴルフ倶楽部で開催されていた1997年と99年大会で2勝を挙げている。60歳を過ぎて出場試合数を減らしてもほぼ毎年出場していた大会。レギュラーツアー出場最終年となった19年にも出場していた。ツアーは2週後にニュージーランドで豪州ツアーと共催の「ISPS HANDA Japan-AustralasiaChampionship」で新シーズンが開幕するが、日本初戦は東建ホームメイトカップになる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子ツアー 2026年のトーナメント日程一覧
尾崎将司氏が永眠 記録と記憶に刻まれた“ジャンボ”の軌跡を振り返る
原英莉花が師匠・ジャンボ尾崎さんの誕生日に追悼 「いつまでも私にとって特別で大切な日です」
ジャンボ尾崎さんを追悼 男子ツアーISPS主催大会が名称変更へ
ジャンボ尾崎氏が死去したS状結腸がんとは 男性死亡数2位の大腸がんの一種
【写真】杉原輝雄さん追悼セレモニーでの青いスモーク
日本ゴルフ界を長年けん引してきた尾崎さんの追悼に関して、ツアーでの実施は理事会でも話にあがったという。国内男子ツアーを主管するJGTOは「主催者と相談して対応する」とした上で、同大会の主催者に申し入れを行っていると話した。倉本副会長は「（2012年に）杉原（輝雄）さんの時に行った追悼のショットを、東建さん、選手会と話し合っています」と、過去の例を挙げて具体的に説明。今後は実施に向けて話し合いを進めるとした。倉本副会長によれば、ツアーで追悼セレモニーを行ったのは過去に1度だけ。ゴルフ界のドンと呼ばれ、通算28勝で永久シード保持者の杉原輝雄さん（享年74歳）が11年12月に亡くなり、12年の東建ホームメイトカップのプロアマで追悼セレモニーを行った。当時は尾崎さんが追悼言葉を述べ、そのあと谷口徹、片山晋呉、石川遼、池田勇太ら選手を代表した18人が青いスモークボールでティショットを放って故人を偲んだ。尾崎さんは鹿児島県・祁答院ゴルフ倶楽部で開催されていた1997年と99年大会で2勝を挙げている。60歳を過ぎて出場試合数を減らしてもほぼ毎年出場していた大会。レギュラーツアー出場最終年となった19年にも出場していた。ツアーは2週後にニュージーランドで豪州ツアーと共催の「ISPS HANDA Japan-AustralasiaChampionship」で新シーズンが開幕するが、日本初戦は東建ホームメイトカップになる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子ツアー 2026年のトーナメント日程一覧
尾崎将司氏が永眠 記録と記憶に刻まれた“ジャンボ”の軌跡を振り返る
原英莉花が師匠・ジャンボ尾崎さんの誕生日に追悼 「いつまでも私にとって特別で大切な日です」
ジャンボ尾崎さんを追悼 男子ツアーISPS主催大会が名称変更へ
ジャンボ尾崎氏が死去したS状結腸がんとは 男性死亡数2位の大腸がんの一種