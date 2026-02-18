シャトレーゼ、人気アイス『チョコバッキー カジゴン』2・19からリニューアル発売 ザクザクが怪獣級の“岩砕食感”に進化
シャトレーゼは、人気アイス『チョコバッキー カジゴン』をリニューアルし、19日から全国のシャトレーゼ店舗で発売する。ザクザク感を強化した“怪獣級の岩砕食感”への進化を打ち出し、パッケージも一新。新たにイメージキャラクター「怪獣カジゴン」が登場する。
【写真】新たにイメージキャラクター「怪獣カジゴン」が登場する『チョコバッキー カジゴン』のパッケージ
『チョコバッキー』は、2018年3月の発売以来、シリーズ累計販売数6億本を突破した同社を代表するアイスクリーム。ひと口かじるごとに「パリッ、ゴリッ、バキッ」と変化する“快・食感”を特徴としている。
『チョコバッキー カジゴン』は、そんな『チョコバッキー』にザクザク食感のフィアンティーヌとシュガーコーンクランチを混ぜ込んだチョコをコーティングし、パリッとザクッとした軽快な食感をプラスした商品。風味豊かなコーティングチョコと焼き菓子の食感が重なり、さらに食べ応えのある1品に仕上げている。
今回のリニューアルでは、原料の再選定やアイスの配合を見直し、全体の味わいを向上させた。チョココーティング部分に混ぜ込む素材を、従来のフィアンティーヌ＆コーンフレークから、フィアンティーヌ＆シュガーコーンクランチへ変更。軽快さを保ちながら、かじった瞬間の“バキッ”とした力強さをより印象づける食感を実現した。
さらに、バニラアイスのコクを高めることで、風味豊かなチョコレートや焼き菓子の食感と調和。ひと口ごとに一体感のある味わいが感じられる仕立てにした。
パッケージは「街に突如出現した最強のチョコバッキー」をコンセプトに刷新。イメージキャラクター「怪獣カジゴン」の背景には稲妻を配し、インパクトのあるビジュアルに仕上げた。
価格は1本108円、6本入りは594円（ともに税込）。
