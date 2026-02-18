【ポイント】

・19日（木）明け方にかけて、北日本や北陸で落雷注意。日本海側はふぶきも。

・19日（木）は寒の戻り。東北〜近畿は真冬並み。

・三連休（21日〜23日）は春本番のポカポカ陽気。4月並みも。

・行楽日和だが、スギ花粉の飛散が多くなりそう。

・22日（日）は各地「春一番」か？

・多雪地域は屋根からの落雪や雪崩など、融雪災害に注意。

【全国の天気】

18日（水）の夜は、寒冷前線が通過する北日本や北陸で一時的に雷や突風となる所がありそうです。前線通過後は寒気が流れ込むため、雪の降り方が強まり、ふぶきになる所もあるでしょう。関東から九州は天気の崩れはほとんどなく、19日（木）は広く晴れそうです。ただ、午前中は冷たい北風が強く、昼間は前日より大幅に気温が下がって、真冬の寒さに戻る所が多いでしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -2度（-1 3月中旬）

仙台 0度（-1 3月上旬）

新潟 1度（＋1 3月上旬）

東京 2度（-3 平年並み）

長野 -4度（＋1 平年並み）

名古屋 1度（-1 真冬並み）

大阪 2度（±0 真冬並み）

広島 0度（-2 真冬並み）

高知 1度（-1 真冬並み）

福岡 5度（-2 2月下旬）

鹿児島 5度（-1 真冬並み）

那覇 14度（-1 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 0度（-3 平年並み）

仙台 5度（-4 真冬並み）

新潟 5度（-6 真冬並み）

東京 11度（-1 平年並み）

長野 4度（-7 真冬並み）

名古屋 10度（-4 平年並み）

大阪 10度（-3 真冬並み）

広島 11度（-2 平年並み）

高知 13度（-4 平年並み）

福岡 13度（±0 2月下旬）

鹿児島 17度（＋1 3月中旬）

那覇 19度（＋1 真冬並み）

【週間予報】

20日（金）は西から気温が上がり始め、21日（土）は全国的に春の暖かさになるでしょう。22日（日）は一段と気温が上がり、4月並みの陽気になる所が多そうです。土日は絶好の行楽日和でしょう。ただ、関東や九州ではスギ花粉が多く飛びますので、花粉症の方は万全の対策でお出かけください。東京は23日（月）に20度と季節先取りのポカポカ陽気でしょう。雪が多い地域では雪解けが進みますので、屋根からの落ちる雪などに注意が必要です。北日本は23日（月）に天気が崩れますので、連休のおでかけは土日がおすすめです。来週は前線が停滞し、西〜東日本の太平洋側でも雨が降りやすくなるでしょう。水不足の地域にとっては恵みの雨になりそうです。

