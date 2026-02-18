運転免許の学科試験の問題を撮影し、外部に拡散して業務を妨害したとして、宮城県警は１８日、ネパール国籍の専門学校生の男（２５）（仙台市青葉区）を偽計業務妨害容疑で逮捕した。

熊本県内で学科試験を受験しに来た別のネパール人の男のスマートフォンから、専門学校生の男が撮影したとみられる問題用紙などの画像が見つかり、逮捕につながった。宮城県警の調べには、容疑を否認している。

発表によると、専門学校生の男は２０２４年１２月２５日、仙台市泉区内で学科試験を受けた際、何らかの方法で問題用紙などを撮影し、不特定の人に拡散して宮城県警の業務を妨害した疑い。試験問題はネパール語で書かれ、複数の種類があるという。

拡散が発覚したのは、２５年１１月。熊本県内の試験会場で別のネパール人が試験前、スマホ画面に問題用紙を表示しているのを熊本県警職員に発見された。このネパール人は専門学校生の男と面識がないと説明し、「友達のネパール人からもらった」と話したという。

専門学校生の男は３年半ほど前に留学生として来日し、運転免許試験を複数回受けていた。宮城県警は撮影方法などを捜査している。