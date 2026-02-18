「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）

今合宿初のライブＢＰで打席に立ったサポートメンバーの巨人・中山礼都外野手が存在感を発揮した。

初対戦という西武・隅田の初球ストレートを捉えて鮮やかに左翼オーバーの二塁打を放った。

「課題の対左というところで初球をああやって捉えられたので、すごくよかった。こういう成功体験をどんどん増やしていきたい」と笑みがこぼれた。

今月２７、２８日の中日との壮行試合までサポートメンバーを務める。沖縄でキャンプを行っている巨人の動向について「気になります」と苦笑しつつも、「バッティングに関して、近藤さんだったり、（佐藤）輝明さんだったりといろんな話しができてます。いろいろと学ばせてもらってます」と代表選手と過ごす時間を有意義に過ごしている。

侍ジャパンには中京大中京の同級生の高橋宏斗投手が選出されており「刺激になります」と話した中山。「いずれ、本戦に出ることが目標ですし、そのために、今からアピールというか、大事だと思いますし。本当にいい選手、トップレベルの選手ばかりなので、常に学びたいなと思って練習に臨んでます」と今後を見据えた。