¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï£±£¸Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯½ÕÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê£³·î£³£°Æü¸á¸å£±£°»þ£´£µÊ¬¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿²Î¼ê¡¦£Í£É£Ó£É£Á¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤ÏÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦É¢¥«¥Ê¥Ç¡ÊÊ¡ÃÏÅí»Ò¡Ë¤ÏÎ¹¹ÔÃæ¤ËÃÏ¿Ì¤ËÁø¤¤¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆË¬¤·¤¿Ç½ÅÐ¤ÇºÒ³²£Æ£Í¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Ö½®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹¬¤ò¡×¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¾¾Ç¤Ã«¤¬Ã´Åö¤·¡¢£Í£É£Ó£É£Á¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¡££²¿Í¤¬¶¦Æ±¤Ç³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡£Í£É£Ó£É£Á¤Ï¡ÖÀÐÀî¸©¤ò¡ØÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¿¼¤¤»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¤´¼«¿È¤âÄ¹Ç¯¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²Î¤Ï¡¢³¤¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëµù»Õ¤µ¤ó¤Î²Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿æ¤½Ð¤·¤ÇË¬¤ì¤¿±üÇ½ÅÐ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¼ê¤ò°®¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢Êú¤¤·¤á¤¿Êý¡¹¡£¤É¤¦¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤¦¤«¾Ð´é¤Î»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦´ê¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤¬½®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹¬¡¢¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹¬¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈïºÒÃÏ¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¸¥ª¤â¤Þ¤¿¡¢ÅÅÇÈ¤È¤¤¤¦¡ØÇÈ¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¤â¤È¤ØÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£Ç½ÅÐ¤Î³¤¤ÎÇÈ¤È¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÅÅÇÈ¤ÎÇÈ¡£¤½¤Î½Å¤Ê¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î²Î¡£Êª¸ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë¡Ø¹¬¡Ù¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¾¾Ç¤Ã«¤â¡Ö¤³¤Î²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢£Í£É£Ó£É£Á¤ÎÀÚ¡¹¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î²Î¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤äÎÞ¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤º¤äÇ½ÅÐ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇµçÃÏ¤ËÎ©¤ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¡¢¤³¤Î²Î¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£