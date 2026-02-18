酒田市は18日、新年度一般会計予算案を公表しました。おととし7月の豪雨災害復旧事業などで過去最大となった今年度より減少したものの、過去2番目の額です。



酒田市矢口明子市長「令和8年度（2026年度）608億6000万円ですが令和7年度から比べ8億4000万円、割合で1.4％の減という事になっています」



酒田市の新年度一般会計予算案は、おととし7月の豪雨災害の復旧事業が進展し、災害復旧費が今年度に比べ減少したものの、過去2番目の規模となりました。

新規事業では、物価高騰対応生活応援商品券に11億8278万円、2026年4月から公立化される東北公益文科大の運営交付金に1億619万円を計上。文化施設の改修では、開館から29年が経過した酒田市美術館について2026年4月から2027年7月までの大規模改修に2億8946万円が盛り込まれました。

また、飛島の国の天然記念物「ウミネコ繁殖地」の繁殖を妨げる原因と見られる、島内で増えた野良ネコを保護し譲渡先を探す3か年事業の初年度として1210万円を計上しました。矢口市長は「貴重な地域資源を生かして若者、女性に選ばれる酒田を目指してこの予算で進めたい」と編成方針を語りました。