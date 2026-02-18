ドル円一時１５３．７３レベル、小幅に高値伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時153.73レベルと本日の高値を小幅に更新している。クロス円ではポンド円が一時208.50レベルと高値を更新しており、堅調さが目立っている。豪ドル円は108.74レベルに高値を更新するとともに、前日比プラスに転じている。欧州株や米株先物・時間外取引はいずれも堅調に推移しており、リスク選好的な円安の面が指摘されそうだ。



USD/JPY 153.66 EUR/JPY 181.86 GBP/JPY 208.41 AUD/JPY 108.68

外部サイト