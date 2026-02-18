日本オーディオ協会は、3月14日に「第6回 持ち込みOK! 好きな曲でオーディオ体感試聴会」をテクニカハウス大阪にて開催する。関西エリアでは初となる。参加にはWebページからの申し込みが必要。2部制で定員は各13人。応募者多数の場合は抽選となる。

「この曲を本格的なオーディオ機器で聴いてみたい!」という楽曲を持ち寄って、気軽にオーディオの楽しさを体感できるイベントで、今回はアナログレコードにフォーカスして開催。「レコードを買ったけどプレーヤーを持っていない」、「持っているけど本格的なオーディオで聴いたことがない」といったレコードビギナーの人にレコードを持ち寄ってもらい、本格的なオーディオ機器で楽しめる。

会場のテクニカハウス大阪 アストロスタジオ

使用オーディオ機器は以下の通り

オーディオテクニカデュアルムービングコイル(MC)ステレオカートリッジ「AT-ART20」MCトランス「AT-SUT1000」スピーカーケーブル「AT-SC1000」インターコネクトケーブル「AT-IC1000X」クリプトンピュア電源ボックス「PB-1050」電源ケーブル「PC-HR500M-Triple C」フォステクスモニタースピーカー「NF06」ヤマハターンテーブル「GT-5000(BP)」プリアンプ「C-5000(SP)」パワーアンプ「M-5000(SP)」【第6回 持ち込みOK! 好きな曲でオーディオ体感試聴会 レコード編 in 大阪】 日時3月14日(土)第1部 11時～13時(受付開始 10時30分~)第2部 14時30分～16時30分(受付開始 14時~)会場テクニカハウス大阪 7F(大阪府大阪市淀川区西中島 4-13-17)主催日本オーディオ協会オーディオ体感ワーキンググループオーディオテクニカクリプトンスペックトライオードフォスター電機ヤマハミュージックジャパンラックスマン