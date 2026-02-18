プロボクシングの「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５０」が１９日、東京・後楽園ホールで開催され、「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」１回戦５試合などが行われる。１８日は都内で前日計量が行われ、元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者・内山高志氏（４６）が会長を務める「ＫＯＤ ＬＡＢ」ジムのプロ第１号選手で同トーナメントに出場する英豪（２５）と、対戦相手の牛島龍吾（２５）＝八王子中屋＝がともに５８・８キロでクリアした。

世界王座１１連続防衛に成功した内山氏は２０１７年７月に現役を引退。翌１８年１２月に東京・新宿区にフィットネスジム「ＫＯＤ ＬＡＢ ＦＩＴＮＥＳＳ ＢＯＸＩＮＧ」をオープン。２５年７月にプロ加盟した。

引退後初めて計量会場を訪れたという内山会長は「緊張感は別にないですね。計量会場も、なんかこんな感じだったなという感じです」と笑顔。英豪のミットも「週に５、６日」持っているといい、会長・トレーナー業について「難しいですよ、教え方は全員違いますし。僕としては強くするというよりも、勝てる確率を少しでも上げられればいいな、という感じです。あと戦うのは本人次第ですね」と話した。

すでに５人のプロ選手が在籍。第１号選手として緑ジムから移籍加入した英豪が、内山会長が活躍したスーパーフェザー級でジム初陣を迎える。「一番最初にスーパーフェザー級の選手が来てくれたので、そういうところに縁を感じますよね」と目尻を下げた。

目指すは“ノックアウト・ダイナマイト２世”の育成だ。「まだ始めたばかりなので、今回の試合が終わったらもっと追い込んだトレーニングをやろうと思っています。今は急に変えちゃうと良くないので、本人の特徴を生かしたボクシングを教えています。ここから先、一発一発の打ち方やボディーなどを教えていきたいです」と意欲を見せた。

英豪はアマチュアで駒大ボクシング部副主将を務めるなど５１戦３５勝１６敗の戦績を残し、２３年８月に緑ジムからプロデビュー。２戦目で日本ランキング入りを果たしたが、昨年９月に大畑俊平（駿河男児）に４回ＴＫＯ負けし、プロ６戦目で初黒星を喫した。昨年１２月中旬に緑ジムからＫＯＤ ＬＡＢジムに移籍。同ジムの第１号プロ選手となった。

注目のジム初陣を任された英豪は「期待とプレッシャーはいつも以上にかかっている。それがいい意味でいいプレッシャーになっていて、練習もしっかり追い込めている」と話し、「まずは１００％勝つという結果にこだわって戦いたい。（内山会長に）左ボディーのタイミングや打ち方も教わっているので、あしたの試合のどこかで出せれば」と意気込んだ。

戦績は英豪が５勝（２ＫＯ）１敗、牛島が５勝（３ＫＯ）３敗２分け。