アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が18日、都内で「ONE Championship日本オリジナル新シリーズ発表記者会見」を実施。日本オリジナル新シリーズ「ONE SAMURAI（ワン・サムライ）」の始動を発表した。

「ONE SAMURAI」は、ONE が、日本を主戦場に展開する日本人ファイターを軸にした最高峰のシリーズ。日本の格闘技史に名を刻んできたトップ選手から、次世代スターまで、「SAMURAI＝世界へ挑戦する覚悟」を象徴する闘いを、世界基準のプロダクションとなる。

日本人選手が主役となる「ONE SAMURAI」は年間12大会予定。第1回大会は4月29日の有明アリーナ大会となる。タイトルマッチもしくは、日本トップクラスの選手が毎大会出場予定されている。

会見に出席したチャトリ・シットヨートンCEOは4月29日の「ONE SAMURAI.1」が「新しい業界のスタート」と表現した。

「K-1・PRIDE全盛期時代は日本の格闘技が世界のナンバーワンだった。でもだんだん衰退していった。その様子を見ていて胸が痛かった。ONEはグローバル団体だから、ちゃんと日本の選手とファンそして将来のために投資したい。業界の新しいスタート。日本のヒーローを作って、ストーリーを作りたい」と説明した。

そして昨年2月に対面した初代タイガーマスク・佐山聡とのやり取りを明かした。佐山はチャトリCEOの存在を知っていたという。そして佐山から「お前が日本の格闘技の将来」という言葉をもらって、チャトリCEOは佐山と一緒に涙を流したと告白した。

その言葉からチャトリCEOの考え方が変わったという。「自分の人生が日本の格闘技が盛り上がるためになるのか。日本のために投資しないといけないと思った」と説明した。