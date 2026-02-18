雪の下で寝かせたキャベツの収穫が横手市で盛んに行われています。



甘みを蓄えてみずみずしく育っているというこのキャベツ、収穫は来月まで続きます。



締め固まった雪をスコップでかき分けながら行われているのは…。



キャベツの収穫です。



横手市の塚堀農事生産組合では、冬場の収入源の一つとして毎年「雪の下キャベツ」の栽培に取り組んでいます。



厚さ60センチほどの雪を重機で寄せた後、スコップで丁寧にかきわけると青々とした葉をつけたキャベツが姿を現します。





温度と湿度が一定に保たれる雪の中は言わば「自然の冷蔵庫」。雪の下で寝かせたキャベツはより甘みを蓄え、サクサクとしたみずみずしい食感を保つといいます。今シーズンは夏場の高温と雨不足の影響で苗の成長が半月ほど遅れましたが、畑に植えてからは天候にも恵まれて持ち直し、例年通りのおいしいキャベツに育っているということです。塚堀農事生産組合 小田嶋 清美 副代表理事「雪は害じゃなくてプラスに考えてやったほうがいいと思います」「雪の下キャベツがブランド品になってくれれば、もっともっと私たちも誇りを持って作れると思いますのでこれからも頑張っていきたいと思います」雪国秋田の気候が育むいまが旬の「雪の下キャベツ」の収穫は来月まで続きます。今年は10トン以上の収穫が見込まれています。