【池本しおり写真集『ほんとのしおり。』】 3月26日発売 価格：3,960円

先行カット

【拡大画像へ】

ワン・パブリッシングは、3月26日に発売する池本しおりさんの写真集タイトルを『ほんとのしおり。』に決定した。また、発表と同時に先行カットを公開した。

本写真集はアイドルグループ「テラテラ」に所属する池本しおりさんの、約2年ぶりとなるセカンド写真集。タイのリゾート地パタヤで撮影を行ない、彼女にとって初となるグラビアセクシーカットを多数収録した。

【池本しおりさん本人コメント】

2冊目の写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決まりました。素の表情だったり自然なリラックスした姿の池本しおりが写真集にはたくさん収録されているので、これが“ほんとのしおり”だぞっていう意味が込められています。初写真集を発売したのが20歳で、今回が23歳ということで、少し大人になった今の等身大の私が詰まっていると思います。あと、パタヤで私が本当に寝泊まりした部屋でも撮影していて、私のスーツケースとか私物もそのままだったので、そこにも“ほんとのしおり”が写ってるかもしれません(笑)。

都内2か所の書店で、発売記念イベントを開催

発売記念イベント情報

(1) 新宿・タワーレコード 新宿店

3月29日11時30分～

https://teket.jp/186/64205

(2) 渋谷・HMV&BOOKS SHIBUYA

4月5日12時～

https://www.hmv.co.jp/store/event/