ANEMONÉが、初のEP『prologue』を本日2月18日にリリースした。

本作は、これまでにリリースしたシングル3曲に加え、新たにレコーディングした3曲を加えたEP。『“Bitter, sweet-pops”を紡ぐ』をコンセプトに活動開始した通り、それぞれジャンルも世界観も違った6曲が“Bitter, sweet-pops”の合言葉で1つに繋がる本作は、ANEMONÉの始まりを告げる序章（プロローグ）となっている。

1曲目「Dear me」は、美音（Vo）が音楽を通して時を超え、少女時代の自分に囁きかける1曲。USインディーサウンドとJPOPが融合したサウンドは、beabadoobeeなど今のインディー／オルタナシーンに共鳴している。また、本楽曲のリリックビデオも公開されている。

3曲目「bat」は、EPより2月11日に先行配信された軽快なダンスナンバー。働きすぎる現代人の肩にポンと手を置き励ますようなリリックと軽快なトラックがリスナーの体を揺らすような楽曲だ。6曲目「blue」は2000年代JROCK／オルタナシーンのリバイバル＝JY2Kをテーマに書かれたロックナンバーに。一発撮りで行われたバンド演奏は、ANEMONÉの新たな一面を切り拓いている。

さらに、ANEMONÉが所属するクリエイティブプロダクション blue’s collectiveのライブイベント『Unknown blues vol.2』が、4月28日に東京の下北沢 近道にて開催されることが決定。出演はANEMONÉに加えて、スペシャルゲストアクトとしてJYOCHOが決定している。JYOCHOのだいじろーこと中川大二朗（Gt）は、ANEMONÉの1stシングル「カスミソウ」のアレンジャーとして参加している縁があり、ANEMONÉとして念願の共演となるという。

本公演のチケットは、本日18時よりオフィシャル先行が開始。詳細はHPにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）