弊社インプレスが運営する写真投稿・共有サイト「GANREF」では、山と溪谷社とのコラボレーション企画として、「いんこ日和」「なごみ猫」の写真コンテストを2月18日（水）から開催している。

募集テーマは「いんこ日和」と「なごみ猫」の2部門。飼い主だからこそ撮れるリラックスした表情や、思わず笑えるポーズなど、「癒し」と「ユーモア」を感じさせる写真作品を募集する。1人5点まで応募できる。

最優秀賞（各テーマ1点）にはAmazonギフトカード2万円分と週めくりカレンダー1部が贈られ、受賞作品はカレンダーの表紙写真となる。

優秀賞として「いんこ日和」49点、「なごみ猫」50点が選出され、いずれもカレンダー中面に採用される。

応募テーマ

「いんこ日和」「なごみ猫」



応募期間

2026年2月18日（水）～4月5日（日）



応募可能点数

1人5点まで



賞・賞品

最優秀賞（各テーマ1点）

優秀賞（各テーマ2点）

おぴ～とうもと賞（1点）

カレンダー表紙写真に採用 2万円＋週めくりカレンダー 1部カレンダー中面の写真に採用 1万円＋週めくりカレンダー 1部

※「いんこ日和」のみ

入賞「いんこ日和」49点、「なごみ猫」50点）

カレンダー中面の写真に採用 関連書籍＋週めくりカレンダー1部カレンダー中面の写真に採用 週めくりカレンダー 1部