飼い主だからこそ撮れるインコ・猫のフォトコンテスト 入賞作品は2027年カレンダーに採用
弊社インプレスが運営する写真投稿・共有サイト「GANREF」では、山と溪谷社とのコラボレーション企画として、「いんこ日和」「なごみ猫」の写真コンテストを2月18日（水）から開催している。
募集テーマは「いんこ日和」と「なごみ猫」の2部門。飼い主だからこそ撮れるリラックスした表情や、思わず笑えるポーズなど、「癒し」と「ユーモア」を感じさせる写真作品を募集する。1人5点まで応募できる。
最優秀賞（各テーマ1点）にはAmazonギフトカード2万円分と週めくりカレンダー1部が贈られ、受賞作品はカレンダーの表紙写真となる。
優秀賞として「いんこ日和」49点、「なごみ猫」50点が選出され、いずれもカレンダー中面に採用される。
応募テーマ
「いんこ日和」「なごみ猫」
応募期間
2026年2月18日（水）～4月5日（日）
応募可能点数
1人5点まで
賞・賞品
最優秀賞（各テーマ1点）カレンダー表紙写真に採用 2万円＋週めくりカレンダー 1部
優秀賞（各テーマ2点）カレンダー中面の写真に採用 1万円＋週めくりカレンダー 1部
おぴ～とうもと賞（1点）
※「いんこ日和」のみカレンダー中面の写真に採用 関連書籍＋週めくりカレンダー1部