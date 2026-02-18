TAGRIGHTオリジナル番組が3ヵ月連続でオンエア！第2弾は“チーム対抗7番勝負”

西山智樹、前田大輔によるボーイズグループTAGRIGHTのオリジナル番組『GO ON : TAGRIGHT＜#2＞』が、2月28日にMUSIC ON! TVにて放送される。

■新曲MV撮影への独占密着や、メンバー7人全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの3ヵ月

2025年上半期最も話題となったオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹と前田大輔があらたなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。グループ名に込められた想いのように“自分のTAG（個性）を信じ、自らが選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていく”ため、ふたりの想いと共鳴するメンバーを自ら探した。そして、ついに小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイら5人の新メンバーとともにあらたな道へと歩み始める！

MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんな彼らのオリジナル番組を3ヵ月連続でオンエア！ 新曲MV撮影への独占密着や、メンバー7人全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの3ヵ月をお見逃しなく。

＜#2＞では、抜群の運動神経を持つメンバーのまだ見ぬ才能と本気の姿を引き出すべく、アクティビティ施設「VS PARK」で「VS TAGRIGHT」7番勝負を敢行。西山率いる“TOMOKIチーム”と前田率いる“DAISUKEチーム”に分かれて真剣勝負！ ステージ上とはひと味違う、素の表情や闘争心が次々とあらわに…!?

さらに、3月放送の＜#3＞では、メンバーがセルフプロデュースするパフォーマンスビデオ制作に密着！ 全員が演出にも関わり、撮り方や照明に至るまで、監督と相談しながら作り上げていく。完成までの試行錯誤から、一度きりのパフォーマンス披露までを記録する。

■番組情報

MUSIC ON! TV『GO ON : TAGRIGHT＜#2＞』

02/28（土）22:00～23:00

03/27（金）21:00～22:00再放送

MUSIC ON! TV『GO ON : TAGRIGHT＜#3＞』

03/27（金）22:00～23:00

■関連リンク

番組に関する詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/