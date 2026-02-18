「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限20万3214枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の20万3214枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 203214( 203214)
ソシエテジェネラル証券 85644( 85644)
SBI証券 88115( 40311)
バークレイズ証券 39334( 39334)
松井証券 28403( 28403)
楽天証券 55802( 27460)
サスケハナ・ホンコン 10861( 10861)
日産証券 8676( 8676)
JPモルガン証券 6899( 6899)
三菱UFJeスマート 10961( 6011)
マネックス証券 5810( 5810)
ビーオブエー証券 4593( 4593)
ゴールドマン証券 2116( 2106)
みずほ証券 1910( 1910)
フィリップ証券 1789( 1789)
インタラクティブ証券 944( 944)
BNPパリバ証券 828( 828)
ドイツ証券 796( 796)
モルガンMUFG証券 672( 672)
大和証券 533( 533)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2278( 2278)
バークレイズ証券 1276( 1276)
ソシエテジェネラル証券 659( 659)
フィリップ証券 161( 161)
ドイツ証券 85( 85)
SBI証券 134( 68)
楽天証券 74( 48)
JPモルガン証券 47( 47)
マネックス証券 39( 39)
三菱UFJeスマート 47( 35)
日産証券 33( 33)
松井証券 23( 23)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
フィリップ証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース