「日経225ミニ」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限12万7915枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の12万7915枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 127915( 127915)
ソシエテジェネラル証券 86813( 86813)
バークレイズ証券 42995( 42995)
SBI証券 61577( 33179)
松井証券 19736( 19736)
サスケハナ・ホンコン 17358( 17358)
楽天証券 34654( 16978)
日産証券 13935( 13935)
JPモルガン証券 7009( 6952)
モルガンMUFG証券 6026( 6026)
マネックス証券 5430( 5430)
三菱UFJeスマート 8717( 5377)
BNPパリバ証券 4018( 4018)
ゴールドマン証券 3551( 3539)
ビーオブエー証券 3536( 3536)
広田証券 2648( 2648)
みずほ証券 2010( 1963)
インタラクティブ証券 1699( 1699)
野村証券 1705( 1508)
フィリップ証券 1120( 1120)
東海東京証券 47( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2045( 2045)
ABNクリアリン証券 2025( 2025)
バークレイズ証券 1254( 1254)
フィリップ証券 95( 95)
楽天証券 68( 54)
SBI証券 97( 47)
ドイツ証券 46( 46)
マネックス証券 43( 43)
松井証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 20( 14)
JPモルガン証券 7( 7)
日産証券 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 18( 14)
フィリップ証券 10( 10)
SBI証券 8( 4)
マネックス証券 1( 1)
楽天証券 8( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース