　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9555枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9555(　　9555)
ソシエテジェネラル証券　　　　7683(　　7683)
バークレイズ証券　　　　　　　5167(　　5167)
ゴールドマン証券　　　　　　　2574(　　2546)
ビーオブエー証券　　　　　　　1568(　　1568)
JPモルガン証券　　　　　　　　1502(　　1502)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1129(　　1129)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 946(　　 946)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 466(　　 466)
日産証券　　　　　　　　　　　 318(　　 318)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 294(　　 294)
シティグループ証券　　　　　　 242(　　 242)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 214(　　 214)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 206(　　 176)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 141(　　 141)
山和証券　　　　　　　　　　　　51(　　　51)
野村証券　　　　　　　　　　　　46(　　　46)
広田証券　　　　　　　　　　　　46(　　　46)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　82(　　　44)
インタラクティブ証券　　　　　　36(　　　36)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース