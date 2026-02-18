「日経225先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9068枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9068枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9068( 9034)
ソシエテジェネラル証券 4459( 4459)
バークレイズ証券 3190( 3190)
ゴールドマン証券 2129( 1676)
ビーオブエー証券 998( 998)
サスケハナ・ホンコン 941( 941)
日産証券 922( 922)
SBI証券 1461( 807)
松井証券 511( 511)
モルガンMUFG証券 504( 504)
楽天証券 964( 480)
JPモルガン証券 460( 403)
野村証券 344( 286)
シティグループ証券 242( 242)
三菱UFJeスマート 206( 176)
みずほ証券 126( 126)
フィリップ証券 119( 119)
インタラクティブ証券 106( 106)
マネックス証券 96( 96)
UBS証券 98( 94)
SMBC日興証券 18( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
ソシエテジェネラル証券 74( 74)
ビーオブエー証券 31( 31)
SBI証券 41( 29)
ドイツ証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
バークレイズ証券 12( 12)
岩井コスモ証券 8( 8)
日産証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース