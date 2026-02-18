　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9769枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9769(　　8585)
ソシエテジェネラル証券　　　　5721(　　5375)
バークレイズ証券　　　　　　　3732(　　3628)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1574(　　1574)
ゴールドマン証券　　　　　　　1785(　　1339)
日産証券　　　　　　　　　　　1013(　　1013)
野村証券　　　　　　　　　　　2134(　　 942)
JPモルガン証券　　　　　　　　1506(　　 858)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 830(　　 812)
ビーオブエー証券　　　　　　　1113(　　 743)
松井証券　　　　　　　　　　　 555(　　 555)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 928(　　 504)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 515(　　 452)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 885(　　 379)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 837(　　 347)
楽天証券　　　　　　　　　　　 502(　　 296)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 290(　　 290)
大和証券　　　　　　　　　　　 580(　　 278)
みずほ証券　　　　　　　　　　 920(　　 277)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 370(　　 263)
シティグループ証券　　　　　　 155(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　40(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 221(　　 121)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　　42)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 140(　　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　28(　　　28)
バークレイズ証券　　　　　　　　 9(　　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 6)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 204(　　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　　 3)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　　 3)
JIA証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　 136(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 234(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース