「日経225先物」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9769枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9769枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9769( 8585)
ソシエテジェネラル証券 5721( 5375)
バークレイズ証券 3732( 3628)
サスケハナ・ホンコン 1574( 1574)
ゴールドマン証券 1785( 1339)
日産証券 1013( 1013)
野村証券 2134( 942)
JPモルガン証券 1506( 858)
モルガンMUFG証券 830( 812)
ビーオブエー証券 1113( 743)
松井証券 555( 555)
SBI証券 928( 504)
SMBC日興証券 515( 452)
UBS証券 885( 379)
三菱UFJ証券 837( 347)
楽天証券 502( 296)
ドイツ証券 290( 290)
大和証券 580( 278)
みずほ証券 920( 277)
BNPパリバ証券 370( 263)
シティグループ証券 155( 0)
三菱UFJeスマート 40( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 221( 121)
SBI証券 42( 42)
ABNクリアリン証券 140( 40)
松井証券 28( 28)
バークレイズ証券 9( 9)
楽天証券 10( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
ドイツ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
UBS証券 204( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
JIA証券 2( 2)
JPモルガン証券 136( 2)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 234( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース