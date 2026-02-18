「春晩」の人型ロボット、海外で大きな注目を集める

中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の旧暦年越し番組「春節聯歓晩会（春節の夕べ、略称「春晩」）」で、中国製の人型ロボットが前回に続き再び舞台に登場しました。その圧倒的なパフォーマンスは、CMG傘下の CGTNの中や関連報道を通じて海外でも広く伝えられ、世界のネットユーザーの間で注目と称賛が広がっています。

とりわけ海外のSNSやテクノロジー系コミュニティで大きな反響がありました。テクノロジー情報を発信するアカウント「CyberRobo」は、浙江省杭州市を拠点とするロボット企業・ユニツリー（宇樹科技）の人型ロボットが武術を披露する映像を転載し、「まさにクレイジーだ」と評価しました。

ネットユーザーのタイ・リー・バン（Thai Ly Bang）氏は、「ハリウッドは映画を撮るだけだが、中国はそれを現実にする力がある」とコメントしました。

この人型ロボットのパフォーマンスは、英ロイター通信やインディペンデント、米AP通信や米ビジネスインサイダーのほか、スペインのエル・エスパニョール、インドのインディア・トゥデイなど、各国の主要メディアでも相次いで取り上げられました。（提供/CRI）