長野県須坂市は１７日、総額２４２億５０００万円の２０２６年度一般会計当初予算案を発表した。

２５年度当初比２２・３％減で、記録が残る１９８９年以降最大の減額幅となる。ふるさと納税の産地偽装問題で、市は昨年６月に国から制度の指定を２年間取り消されており、２０２５年度は約２５億円を見込んでいた寄付金税収がゼロになる影響だという。

２５年度の予算案に盛り込まれたが、先送りしていた地域交流拠点の新設計画など約３０の公共事業を原則中止するなどして、投資的経費を同５３・５％減の１９億４５９８万円に削減する。

このほか、市が主体的に取り組むイベントの負担金について、「信州須坂ランニングフェス」を同４８０万円減額する。

会計年度任用職員については、同約３０人減とし、同１億６５９９万円を削減。一方で、２５年度引き上げを見合わせていた職員給与について、新年度から人事院勧告に基づき増額改定するなどとして、人件費は同２１３６万円増となった。

この日の記者会見で、三木正夫市長は「公共施設やイベント（の見直し）について、それぞれ関係する人たちにしっかり説明していく」と話した。

市はふるさと納税に頼らない財政運営に向け、昨年７月に財政健全化実行宣言を発令していた。予算案は今月２４日開会の市議会定例会に提出される。