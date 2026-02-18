元KAT−TUNのタレント中丸雄一（41）が、18日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演し、グループ解散後初歌唱をテレビで披露した。

一昨年に女子大学生との密会を報じられ、活動を自粛した中丸は、昨年10月から同番組に出演。現時点での好感度は100点満点で「25点くらい」と自虐しており、好感度を回復させるため、2週連続のロケ企画に参加した。ロケ地は11日の放送に続き、出身地の東京・赤羽だった。

番組ではボクシングジムを訪れて1時間、汗を流して一生懸命なところをアピール。トレーナーからもセンスの良さを褒められる一幕もあった。続いて訪問したのは、店の内外に多数の張り紙がある、一風変わったスナック。飲み放題、歌い放題のお料理付きで、1時間1980円という、採算度外視のサービスを受けた。

すると、店員からは「1曲、歌をお願いします」とリクエストが。中丸はサービスに応えようと、KAT−TUNの代表曲「Real Face」をカラオケで歌唱。イントロでは得意のヒューマンビートボックスも披露した。

グループは昨年3月31日で解散。11月8日最後のコンサートを開いた。中丸は「解散ライブ以降、初めて歌いました」と打ち明け、驚かせていた。