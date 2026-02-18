¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù½÷ÃæÌò¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Ë½¸¤Þ¤ëÃíÌÜ¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¡ØºÆ²ñ¡ÙÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹½Ð±é¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾Íè¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡É
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¡¢2·î16ÆüÊüÁ÷¤«¤éÂè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£·§ËÜÊÔ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ï²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç3¥«·î¤¬²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡ËÉ×ºÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤òÊé¤Ã¤Æ¾¾¹¾Ãæ³Ø¤«¤é·§ËÜ¤Î³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤â°Ü½»¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¤Ï°ìµ¤¤ËÂç¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷Ãæ¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½÷Ãæ¡¦¥¯¥Þ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²ÆÌÜÆ©±©¡Ê¤È¤ï¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¡¢¥È¥¤ä¥Õ¥ß¤¬²È»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡ØºÂ¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¼ê¤À¤·¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ï¥¥Ï¥¤È¤·¤¿À³Ê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡²ÆÌÜ¤Î±éµ»¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô¤³¤Î¿Í¤Ï¾Íè¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Õ¡Ô¤ª¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢21ºÐ¤Î²ÆÌÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶âÈ±¥Ø¥¢¤Î¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡¦¥µ¥é¤ò±é¤¸¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢·è¤·¤ÆÄ¹¤¤½Ð±é»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢1·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë²ÆÌÜ¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï¡ØMANTANWEB¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¤Û¤Ü¿·¿Í¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¼Çµï¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë»Ò¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤µ¤äÌµ¹¤¤µ¡¢½ã¿¿¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¿ÍÊÁ¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤äº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ÆÌÜ¤µ¤ó¤â¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¼çÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤â¡¢Ä«¥É¥éÈ¯¤ÎÌ¾½÷Í¥¤¬ÃÂÀ¸¤·¤½¤¦¤À¡£