¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛËÒ½¨¸ç¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Öº£¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡Ö»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ËµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÒ¤ÏËÌ»³¤òÁê¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£²¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢¶ùÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£³¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²»Íµå¡£¥ê¡¼¥°¤¬°Û¤Ê¤êÉáÃÊ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤Åê¼ê¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÒ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÎÅê¼ê¤Î½éµå¤Ï¼ê¤¬½Ð¤º¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤¿¤â¤Î¤ò¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£Æü¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ý³Ï¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î£×£Â£Ã¥ë¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡££Î£Ð£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç¤ÎÆñ½ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÒ¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Î»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡£¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾¯¤Ê¤¤¼ÂÀï¤ÎÃæ¤«¤éÆÀ¤¿´¶³Ð¤Î¶¦Í¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿¡£