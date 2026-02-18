ACEes浮所飛貴「どんな子が好みなの？」カメラ外での回答に「THEアイドル」「さすが」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/02/18】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴が18日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。アイドル全開の回答でスタジオを沸かせた。
【写真】浮所飛貴の汗滴る姿がかっこいい
この日、ACEesはレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。以前、浮所と韓国ロケを共にしたというMCでフリーアナウンサーの神田愛花は、移動中の車内でのエピソードを告白した。
神田は「カメラが回ってないから（浮所に）正直なことを聞こうと思って、『どんな子が好みなの？』って聞いたんですよ。本音を言うかなと思って。『年齢制限とかどうなの？』って聞いたら、『どんなに上でも大丈夫です』って、カメラ回ってないのに言うんですよ」と、オフの場でも完璧な対応だったことを暴露。さらに神田は、フリップに描いた独特な自画像と浮所のイラストを見せながら「これ私のこと狙ってたんじゃね？」と直球質問。これに対し、浮所は笑顔でバツの札を挙げ、「それはバツですよ！」「まず絵が全然似てないじゃないですか！」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。
続けて、神田は「お世辞かもですけど、カメラ外でそう言ってくれることが嬉しいわけですよ」と浮所の振る舞いを絶賛。同じくMCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑「でも本当にそうだもんね？」と浮所に問うと、真っ直ぐな瞳で「本気ですよ！好きになってくれた人が好きです」と言い、アイドルとして“100点満点”の回答にスタジオからは拍手が巻き起こった。
これに対し、視聴者からは「回答がTHEアイドル」「カメラが回ってないところでもその回答ができるのは本物のアイドル」「さすが」「真っ直ぐな目で言われたら一生ついていきたくなる」と称賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
