STARGLOW・TAIKI、幼少期ショットに反響続々「歯が抜けてるの可愛い」「すでに完成されてる」
【モデルプレス＝2026/02/18】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が2月17日に更新された。TAIKI（タイキ）の幼少期ショットが公開され、話題を呼んでいる。
TAIKIは「最近高校の卒業式をしてきました 昔の写真を振り返っていたらいろんな思い出が蘇ってきて、目がうるうるしてしまいました」とコメントし、高校卒業の報告とともに幼少期の写真を2枚投稿。1枚は乳歯が抜けた顔でにっこりと笑うアップショット、もう1枚は髪の毛のないマネキンの前で不敵な笑みを浮かべた、マネキンのウィッグを被っていると思われるショットと、いずれも子供らしい写真となっている。
さらに「幼稚園から高校生まで本当に支えられていたなと改めて実感しました」と感謝をつづり「今まだ学生の方、本当に後悔のない最高の青春にしてください！ 楽しんだら楽しんだだけ振り返った時に感動すると思います！」と学生たちにエールを送った。
この投稿に、ファンからは「卒業おめでとう」「歯が抜けてるの可愛い」「この頃からイケメンすぎる」「すでに完成されてる」「今後の活躍が楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆TAIKI、幼少期ショット披露
◆TAIKIの投稿に反響
