INI藤牧京介、名前の由来になった大物歌手を告白「浸透させるには時間がかかる」
【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の藤牧京介が、17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。自身の名前の由来を明かした。
【写真】INI藤牧京介の名前の由来となった大物歌手
この日のスタジオトークで藤牧は「僕の下の名前が京介って言うんですけど…」と切り出し「その由来が氷室京介さんなんですよ」と自身の名前の由来がアーティスト・氷室京介であると告白。するとスタジオから驚きの声が上がった。
藤牧は「だから“京介”って浸透させるには、ちょっと時間がかかるなと思います」とコメント。これを受け、明石家さんまが「氷室に近づくには」と返すと藤牧は「そうなんですよ」と頷いていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
