ブーツ一択はもう終わり！【ZARA】冬 → 春に履きたい「大人っぽスニーカー」
冬の足元はブーツに頼りがちですが、そろそろ春を意識したい時期。軽やかにお出かけを楽しめそうなスニーカーを取り入れてみては？ 大人女性におすすめしたいのが、今から長く活躍しそうな【ZARA（ザラ）】のスニーカーです。スポーティすぎずきれいめにもなじむデザインで、大人コーデに無理なくフィットしそうです。
大人カジュアルにきく上品スニーカー
【ZARA】「ソフトコントラストランニングシューズ」\6,290（税込）
すっきりしたフォルムと落ち着いた配色で、パンツスタイルはもちろんロングスカートやワンピースとも好相性なスニーカー。薄底なのでボリュームが出すぎず、大人コーデにも取り入れやすい一足です。ボリューミーなブーツから履き替えれば、コーデに軽やかさをプラスできそう。
コーデのマンネリ脱却にもおすすめしたい一足
【ZARA】「トレッキングスタイルスニーカー」\10,990（税込）
異なる素材やカラーの組み合わせ、ステッチもアクセントになるスニーカー。ピンクが春らしく華やかです。カジュアルな印象がありつつも、配色が上品なので大人コーデにも自然になじみそう。シンプルな着こなしのアクセントにぴったりなので、コーデに新鮮さをプラスしたい日におすすめです。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M