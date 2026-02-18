明日19日朝まで日本海側は雪や風が強まり、荒れた天気となるでしょう。雷を伴う所もありますので、帰宅の際はご注意ください。明日19日日中は日本海側の雪のエリアは狭くなり、太平洋側は広く晴れるでしょう。3連休は行楽日和が続き、季節先取りの暖かさとなりそうです。

日本海側は明日19日朝にかけて荒天の恐れ

今日18日(水)午後5時30分現在、北海道から山陰にかけての日本海側では雪や雨が降り、沿岸は風も強まっています。北海道檜山地方には暴風雪警報が発表中です。明日19日(木)朝にかけて日本海側は雪や風が強まり、見通しが効かない猛吹雪の所もあるでしょう。車の運転は十分警戒してください。

また、大気の状態が不安定で、局地的には落雷や竜巻などの突風、ひょうの恐れがあります。帰宅の際は注意が必要です。





明日19日(木)日中は日本海側の雪は弱まる見込みです。太平洋側は広い範囲で晴れますが、気温は上がりにくいでしょう。最高気温は今日より3℃くらい低くなる所が多く、北陸や東北では5℃以上低くなり、北風が身にしみるような寒さとなりそうです。

3連休は日本海の北で低気圧が発達 各地で南風が強まる

冬から春へ移り変わる時季、日本付近を短い周期で低気圧が発達しながら通過しやすくなってきました。今日18日(水)は、北陸地方で「春一番」が吹きました。全国で今シーズン初めてです。南風強まり、気温が急上昇しましたが、この時間は西から北寄りの風に変わり気温が急降下しています。日本海側を中心にこの先も天気が目まぐるしく変化し、気温の変化が大きいでしょう。



明日19日(木)は冬型の気圧配置が次第に緩み、20日(金)にかけては日本付近は西から移動性の高気圧に覆われる見込みです。21日(土)からの3連休は日本海の北を低気圧が通過します。次第に南風が強まり、季節外れの暖気が流れ込むでしょう。

3連休最終日まで晴天続く 連休明けは雨エリア拡大

3連休初日と中日は全国的に晴れて、気温が日に日に上昇します。各地で季節先取りの暖かさになりそうです。20℃前後まで上がる関東から西の地域では、長袖シャツや薄手の羽織るものなどを準備しておくと良いでしょう。ただ、朝晩は冷えて一日の寒暖差は大きくなりますので、服装でうまく調節を行ってください。

3連休最終日も晴れの続く所が多くなりそうです。前線の近づく北海道は気温が高いため、雪ではなく雨が降る見込みです。雪の多い所では、雪どけが急速に進むため、なだれや屋根からの落雪にご注意ください。関東は20℃を超える所が多く、4月下旬から5月上旬並みの気温が予想されています。一気に気温が上昇するとともに、花粉の飛散量が増えそうです。



3連休明けは雨の降る日が多くなる見込みです。記録的な少雨となっている地域では恵みの雨となるでしょう。