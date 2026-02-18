サクッ。もちっ。ふわっ。天ぷらや麺、パンなどの食感をさらに引き立てる食材として今注目されているのが「米粉」です。



「米粉」は、米を細かく砕いて粉末状にしたものでもともとは小麦粉の代替品として登場しましたが、今では「米粉」がもつ食感の良さに魅了される人が増えその需要量は右肩あがり。



農林水産省によると2020年度からの5年間で7割り増しと推定されるほどです。



（客）

「おいしいです。もっちりした感じで」





（客）「米粉で作ってるからパン自体が違うので、食べたいなと思うと買いに来る」静岡県内でも米粉パンの専門店が大人気。リピーター続出の理由は…？（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「一番は食べた時の食感がもっちりふんわりしている」さらに全国的にも珍しい米粉うどんの店が静岡に誕生。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「一番違うのがもちもち感。歯切れが良くて喉越しもいい」｢every.life｣は…一度食べたらもちふわサクサクな感動食感の虜に！？進化する静岡の米粉グルメ専門店を調査します。最初の米粉グルメ専門店は富士宮市にある「百姓のパン工房」。米粉パンの専門店ですが、すでに15年の歴史があるそうで…。（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「うちの父がコメ農家をやっておりまして、そのおコメを食べてもらいたくて、おコメでパンも作れるということで父が始めまして。おコメの消費を増やすために考えてやっています」おコメをご飯以外の形でも食べてほしいと始めたとこの店。取り扱っているパンの種類はなんと40種類以上。一見普通のパンですが、これ全てが米粉で作られているんです。（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「一番は食べた時の食感が米粉はもっちりとしてふんわりしている。素材そのものの食パンが一番わかってもらえる。持っているだけで形が変わってしまうほど柔らかく仕上がっています」そのため、一度食べたら虜になる人も多いようで…。（客）「食感が違う。全体的にみんなおいしい。米粉で作ってるからパン自体が違うので、食べたいなと思うと買いに来る」（客）「おいしいです。普通のパンと違う、もっちりした感じで食べ応えがあるパンです」さらに、米粉以外にもこだわりが。（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「体に優しい素材を使っています。お砂糖の粗糖というものとお塩は瀬戸内海の藻塩バターはマーガリンではなくバターを使っている。粗糖はサトウキビからお砂糖ができる中で黒砂糖を抜いた状態。粗糖だと糖の吸収が穏やかになる（といわれている）」リピーターが多いというのがこのクリームパン。（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「10個ほど買っていくお客さんもいますね。クリームの甘さが控えめで生地がもっちりしているので相性が良くて人気がある。生地が3に対してクリームが2あまり入れると甘ったるくなるし、米粉の生地の感じを味わってもらいたいので」お総菜系で人気というのが…。（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「若い人にはめんたいチーズやカレーパンが人気。お昼を食べるのにちょうどいいみたいで、米粉だと腹持ちがいいというお客さんもいますね」そして、気になっていた人も多いのでは？驚きなのはその値段。ほとんどが100円台でとってもリーズナブル。中には100円を切るものまで。（百姓のパン工房 篠原 和幸さん）「今、おコメの値段も高いんですけど、皆さんに食べてもらえるようになるべくお安く提供しています。米粉を使っているところはあまりないので、これからも皆さんにご提供できるよう続けていきたい」続いては、築100年の古民家をリノベーションした「山田屋製麺」。米粉のうどん専門店です。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「コロナの時に本業は酒販業をやっていて。仕事がなくなった時に妻が『何かしなければならない』と、米粉のまんじゅうやロールケーキを作り始めたら評判が良かった。酒屋をやる前にそば屋さんで3年くらい修業していて、米粉を使ってうどんができたらと思ったのがきっかけ」毎日手打しているという米粉うどんの特徴というのが…？（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「一番違うのがもちもち感。うるち米を使っているので。あとは歯切れが良くてのど越しもいい。それと純白。色が真っ白。ヘルシーで体にも優しい」しかし、この米粉うどんが出来上がるまでには試行錯誤があったそうで。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「そば屋さんをやっている時に、うどんもそばもラーメンも作ったけど、同じ方法だとつながらない。米粉にグルテンが無いので。いかにつなげられるかが一番難点で。（完成するまで）8か月はかかった」苦労して完成させた米粉うどんに…お客さんは？（客）「週1は来ています。すごく優しい味で体にいい感じ。他にはここみたいな食感の麺はない」（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「多いのはアレルギーの人や、新感覚のうどんを食べたいという人が多い」初めて米粉うどんを食べる人にお勧めというのが釜揚げうどん。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「一番よくわかりますね、シンプルで。食感、味、香りを感じられる。つゆも煮干しと昆布･カツオで」さらにセットで頼む人が多いのが米粉を使ったかきあげ。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「かき揚げの材料はタマネギ･カボチャ･サツマイモ･ネギ･ニンジン。米粉で揚げるとパリッとあがる。油のキレがいい。シャキッとした感じで素材が生きる」そして、店長のおすすめは、地元･富士宮産のダイコンをたっぷり使った鬼おろしうどん。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「うどんの上に豚肉を生姜と特製スープと、ざらめのお砂糖を加えて焼きまして、そこをベースに大根おろしを乗せてネギをまぶして大葉とミョウガトマトを乗せている。さっぱり系。でも、お肉好きにはたまらない。特製の温かいスープが絡むと最高においしい。米粉はもともとご飯だから合う」週末の金･土･日には、7種類の米粉うどんが提供され、水曜･木曜は米粉うどんに、様々なおかずがセットとなったランチが提供されています。1日50食限定の米粉うどんは、完売することも多く、ついには…。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「持ち帰りのうどんが欲しいと要望があって、手打ちだけじゃ間に合わない。工場を作るしかないなと。ことし、いよいよ着工します」酒店で使っていた倉庫を工場に改築することで、製造できるうどんが1日50食から500食に増え、日本全国･そして海外への配送も可能になるといいます。（米粉うどん 山田屋製麺 山田 郁夫さん）「この2年間で100組くらいの外国人客が来た。米粉は外国の人でも喜んでもらえるなと思って、世界に発信していきたいと思った。みんなニコニコ食べてもらえて、「食べてよかった」という気持ちになれるものになればいいな」