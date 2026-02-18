¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡¡Èº£¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤È¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö£ö£ï£ù£á£ç£å¡×³«ºÅ¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦üâÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ä¼íÌî±Ñ¹§¤é½Ð±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬¼çºË¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¥é¥¤¥Ö¡Ø£ö£ï£ù£á£ç£å¡Ù¡×¤¬¡¢£´·î¤«¤é£··î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤Õ¤«¤ï¤¬¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤«¤éµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Þ¤Ç¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë·ÝÎò£³£°¼þÇ¯¡õ£µ£°ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ä¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¢¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¡¢¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é½Ð±é¡£³Æ¸ø±é¤ÏÃëÌë£²ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·î¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¿Í¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¡£ËÍ¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤È¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë»þ´Ö¡£¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¡ÊÁ°Çä¤ê¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀÇ¹þ£´£¹£µ£°±ß¤Ç¡¢£²£±Æü¸áÁ°£±£°»þ¤è¤ê¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£