◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）共同会見

今年最初のＧ１・フェブラリーＳで、シックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）と初コンビを組む戸崎圭太騎手が１８日、美浦トレセンで共同会見を行った。内容は以下の通り。

―シックスペンスの騎乗依頼が来たときの思いは。

「国枝先生が最後のＧ１ということで、すごくお世話になっていましたし、そういう依頼が来たときの思いは感慨深かったです」

―国枝調教師の管理馬ではアカイトリノムスメで２０２１年の秋華賞を制している。

「（ＪＲＡに）移籍してからずっと有力馬に騎乗依頼していただくことが多かったです。大きいレースにたくさん乗せていただいて、いろいろな思い出があります」

―シックスペンスとは初コンビ。これまでの印象は。

「芝で走ってきて、いい馬なんだろうな、と感じてはいました」

―芝でも重賞（昨年の中山記念などＧ２を３度勝利）を取って、ここ２戦はダートでも走りました。ダートでの走りは。

「南部杯（２着）でいい走りを見せてましたし、ダートも走れるのかな、というのはそのあたりで思いました」

―ここまで馬の状態について。

「今日、追い切りに乗せていただいて、感触はつかむことはできました」

―最終追い切りの感触は。美浦・Ｗコースで６ハロン８１秒８―１１秒５。馬なりでルージュスエルテ（５歳２勝クラス）に４馬身追走から併入で終えた。

「いい馬です。状態もすごくいいんだろうなという感触はありました」

―今回の追い切りで確認した部分は。

「すごく乗りやすかったです。勝負どころで少し（ハミを）かむような話をしていたが、それもなくて気持ち良さそうに、のびのび走ることができました。乗った感じ、ワンターンの競馬の方がしやすいのかなというイメージがわいたのと、あとはちょっと追い出してから左に傾くことがあるので、そのあたりに気をつけて乗りたいなというところです」

―この馬にとってワンターン、東京のマイルという舞台は。

「南部杯と同じ条件ですし、前回とは違う形というか、感じになるのかなと思っています」

―チャンピオンズＣの上位馬も参戦。かなり強いメンバーがそろった。能力を発揮するために必要なことは。

「いい馬たちがそろっていると思います。引っかかったりとか、そのあたりの気分の乗せ方、道中の走りに気をつけたいと思います」

―国内のＧ１が始まる。ファンにメッセージを。

「今年の最初のＧ１ということで、また盛り上がるのかなと思っています。国枝先生の最後のＧ１で騎乗できるということも、すごく先ほども言いましたが、責任というか、今までの思いを込めて乗りたいなと思っています。それを結果で、国枝先生に恩返しできればと思っています。応援よろしくお願いします」