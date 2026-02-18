『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』第3期、4月放送でティザービジュアル公開 声優陣は続投
テレビアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3rd season』が4月よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送されることが発表された。あわせて、描き下ろしのティザービジュアルが公開された。
【画像】第3期はどこまで？『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』原作小説
ティザービジュアルは、自動販売機に転生した主人公・ハッコン（CV：福山潤）を中心に、ラッミス（CV：本渡楓）、ヒュールミ（CV：藍原ことみ）、シュイ（CV：富田美憂）の3人が作中で登場したハッコンの商品とともに描かれたポップなビジュアルとなっている。
第2期に続き、声優陣は続投する。また、ティザーサイトがオープンした。
同作は、小説投稿サイト「小説家になろう」で日間・週間・月間ランキング1位となり、大きな話題となった昼熊先生原作のライトノベル『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』が原作。
自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定と、魅力的な登場キャラクターが話題となり、日本のみならず海外からも熱い注目を集め、2023年7月にアニメ化され、第2期が25年7月〜9月に放送された。
■キャスト
ハッコン：福山潤
ラッミス：本渡楓
ヒュールミ：藍原ことみ
シュイ：富田美憂
ケリオイル：中井和哉
フィルミナ：茅野愛衣
熊会長：宮内敦士
赤：山下大輝
白：榎木淳弥
ミシュエル：江口拓也
ミケネ：前田玲奈
スコ：井澤詩織
ペル：芹澤優
ショート：徳井青空
ヘブイ：松岡禎丞
キコユ：高橋李依
スルリィム：白石涼子
ピティー：明坂聡美
灰：矢吹真央
ほか
【画像】第3期はどこまで？『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』原作小説
ティザービジュアルは、自動販売機に転生した主人公・ハッコン（CV：福山潤）を中心に、ラッミス（CV：本渡楓）、ヒュールミ（CV：藍原ことみ）、シュイ（CV：富田美憂）の3人が作中で登場したハッコンの商品とともに描かれたポップなビジュアルとなっている。
同作は、小説投稿サイト「小説家になろう」で日間・週間・月間ランキング1位となり、大きな話題となった昼熊先生原作のライトノベル『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』が原作。
自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定と、魅力的な登場キャラクターが話題となり、日本のみならず海外からも熱い注目を集め、2023年7月にアニメ化され、第2期が25年7月〜9月に放送された。
■キャスト
ハッコン：福山潤
ラッミス：本渡楓
ヒュールミ：藍原ことみ
シュイ：富田美憂
ケリオイル：中井和哉
フィルミナ：茅野愛衣
熊会長：宮内敦士
赤：山下大輝
白：榎木淳弥
ミシュエル：江口拓也
ミケネ：前田玲奈
スコ：井澤詩織
ペル：芹澤優
ショート：徳井青空
ヘブイ：松岡禎丞
キコユ：高橋李依
スルリィム：白石涼子
ピティー：明坂聡美
灰：矢吹真央
ほか
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優