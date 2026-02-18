『きみが死ぬまで恋をしたい』第1弾PV公開 AnimeJapan2026キャスト登壇＆直筆サイン色紙プレゼント企画実施
7月から放送されるテレビアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』の第1弾PVが公開された。あわせて、制作スタッフも発表された。
【画像】え…血？不穏な空気漂う『きみ死ぬ』第1弾PV場面カット
PVでは、シーナとミミの出会いや学校生活の様子が描かれ、クラスメイトのセイランとアリの姿も。無邪気なミミをはじめ、キャラクターのかわいらしさも印象的な一方で、台詞や劇中音楽によって、常に死と隣り合わせの『きみ死ぬ』の世界観が表現されている。
また、『きみが死ぬまで恋をしたい』TVアニメ公式Xアカウントにて、キャストの直筆サイン色紙が当たる、明日19日より4日間連続のプレゼントキャンペーンも実施される。
さらに、3月28日、29日に開催される『AnimeJapan2026』への出展も決定。3月28日には、KADOKAWAブースにて、メインキャスト4人が登壇となる作品ステージが開催される。また、両日ともにインフィニットブースでは作品展示・物販が実施される。
本作は、一迅社WEBマンガサイト「一迅プラス」にて連載中のあおのなち氏による同名漫画が原作。ここは不条理で、常に死と隣り合わせの日々が、「当たり前」な世界。自分の境遇を受け入れられずにいる14歳のシーナはある夜に出会った、血まみれの小さな女の子・ミミと再会する。どんな現実が訪れようとも、生きていく。これはそんな少女たちが見つける、あどけない願いの物語。
■テレビアニメシリーズスタッフ
原作：あおのなち（コミック百合姫／一迅社刊）
監督：友田康
副監督：榎本直央
クリエイティブアドバイザー：かくちたくだい
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：油布京子
プロップデザイン：中山奈々
美術デザイン：綱頭瑛子（草薙）
美術監督：中田洵輝（草薙）
色彩設計：中野尚美（ステラ）、永井唯香（ステラ）
撮影監督：許庭禎（CygamesPictures）
3Dディレクター：千野勝平（CHOTOTU）
編集：瀧川三智（REAL-T）
音楽：橋本由香利、未知瑠
音響監督：明田川仁
音響効果：安藤由衣
アニメーションプロデューサー：應地一晃
プロデュース：インフィニット
プロダクトサポート：EVOLROAR
アニメーション制作：ROLL2
