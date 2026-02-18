『星野源のオールナイトニッポン』終了発表はイレギュラーな場所からだった…「まさかラジオ大阪のスタジオから」
シンガー・ソングライター星野源が17日深夜、ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』に出演し、同番組が3月31日深夜放送をもって最終回になると発表した。同日は、ラジオ大阪からの放送となり、同局も驚く展開となった。
【写真】『星野源のオールナイトニッポン』終了を発表 ラジオ大阪びっくり
星野は「ついに発表させていただきました。ちょうど10年でございます。3月31日の放送をもって、最終回でございます。決断をしてから、やっぱりいろんなスタッフもそうですけど、いろんな話をしてですね。ラジオが始まってから、本当にいろんなことがあったねと。2016年3月なんで、全国ツアーが終わったくらいのタイミングかな。2015年に単発で2回やって、2016年4月期からレギュラー放送が始まったというところから、その年の秋から『恋』という楽曲を出したりとか。いろんなことがあったり。そこから怒とうの日々を過ごし。ドームツアーをやったりとか。そこからまさかのコロナ禍。ラジオという、オールナイトニッポンというすごい番組。ずっとやらせていただきましたけども、3月31日で終了します」と伝えた。
同日は、コメンタリーツアー『星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行』の大阪公演（フェスティバルホール）を行ったばかり。『星野源のオールナイトニッポン』は、大阪ではラジオ大阪がネットしている。
ラジオ大阪の公式Xは「まさかラジオ大阪のスタジオから最終回のお知らせとは…そら〜みんな立ち上がりますよね」と驚きをつづった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
