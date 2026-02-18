パティシエの鎧塚俊彦氏、野菜たっぷり“手作り鍋”を披露「温か〜い！沁みるうぅ」「美味しそうなお鍋」「乙なものですね〜」 一人暮らしならではの“あるある”にも共感の声
パティシエの鎧塚俊彦氏が16日、自身のインスタグラムを更新。野菜たっぷりの手作り鍋料理を披露した。
【写真】「乙なものですね〜」手作りの野菜たっぷり“たら鍋”を披露した鎧塚俊彦氏
鎧塚氏は「一ヵ月のハードスケジュールで胃腸も疲れ気味ですので昨晩は野菜一杯のたら鍋にしました」とつづり、野菜やしいたけなど具材がたくさん入った鍋料理を前に笑顔の写真をアップ。
「一人暮らしにあるあるですが、たくさん作り過ぎましたので朝食も鱈鍋を食べて今日も元気に仕事に行ってきま〜す」と伝えた。
この投稿にフォロワーからは「うひゃ 温か〜い！沁みるうぅ」「野菜たっぷりで美味しそうなお鍋」「一人鍋も乙なものですね〜」「彩りも良く栄養たっぷりのたら鍋美味しそうです」「さすがは鎧塚さんというか、めちゃくちゃ美味しそうですね」「凄いバランスがとれて美味しそうです！」「トシさんの笑顔が、とっても癒しになります 応援しています」など、称賛の声が多数寄せられている。
