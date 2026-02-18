ボートレースとこなめのスポーツニッポン杯争奪「第42回英傑戦」は18日12Rで優勝戦が行われ、小坂尚哉（39＝兵庫）がインからコンマ09の仕掛けで逃げ切って1着。昨年7月22日のまるがめ以来となる今年初優勝を飾った。通算26度目、当地は通算9度目の優出で初優勝。田中信一郎は3コースから捲り差し迫ったが及ばず2着で、外々ブン回した米丸乃絵が3着。

勇気を持ってスタートを踏み込んだ。昼過ぎからホーム向かい風がだんだんと強まってきた水面。小坂はスリットで臆することはなかった。勝負の鍵に挙げていたスタートでスキを全く与えず完封。9回目の当地優出で、とこなめ初Vだ。

「バックは田中信さんに差されたかなと思ったけど良かったです。今節はレース足がきていました。とこなめは今まで出場は何十回としているけど、優勝は初めてだし、うれしいです」

今節を走り終え、今期勝率は前検日（13日）の6.86から6.98に上昇した。次走は25日からの戸田一般戦。視線の先には、さらに上の舞台が入っている。

「優勝を重ねてSGに出場したいです。勝率も上がってきたのでダービー出場（10月27日〜11月1日、尼崎）も頑張って狙っていきたいです」

地元大舞台を目標に掲げた。兵庫支部には欠かせない存在となるべく、2026年は飛躍の一年としたい。

◇小坂 尚哉（こさか・なおや）1986年（昭61）9月12日生まれ、大阪府出身の39歳。兵庫支部の94期生。2004年5月16日に尼崎でデビュー。同年9月21日の浜名湖スポニチ菊花杯で初1着。07年6月15日に尼崎で初V。通算5291走1334勝。通算26V。同期には鈴木勝博、藤岡俊介、永田啓二、稲田浩二、岡崎恭裕ら。1メートル70。血液型AB。