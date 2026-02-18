こちらのグラフをご覧ください。



「ある」が「64.1％」。



何の割合かと言いますと、「子育てを理由に病院受診などをあきらめたことがありますか？」という質問に対する回答です。



理由については、「時間的な余裕がない」が最も多く、次いで「子どもを連れての受診が大変」「精神的に余裕がない」などとなっています。



これは、秋田市の医師が子育て中の女性を対象に行ったアンケートの結果です。





秋田のママたちの心と体を守りたい。医師の思いを取材しました。秋田市外旭川に去年10月にオープンした、「ふじ産婦人科・内科」です。健康診断や婦人科の診察のほか、糖尿病や高血圧など幅広い病気の治療を行っています。待合室には、子どもが遊べるキッズスペースを完備。診察中は、常勤の保育士が子どもと一緒にいてくれます。院長の藤嶋明子さんです。2年前、県の助成を受けて子育て中の女性にアンケートを行い、その結果に危機感を覚えたと言います。藤嶋明子院長「アンケート結果は私もすごく衝撃でしたし、ショックでした。すごく忙しいお母さんたちの64％が子育てを理由に病院受診をあきらめたっていうのは、すごくこう、今すぐ変えないといけないという思いに駆られました」自身も3人の子どもを育てる、藤嶋院長。母親が子育てを理由に自分の健康をないがしろにしてはいけないと、子連れでも訪れやすいクリニックの開業を決意しました。利用者「おはようございまーす」取り組んでいるのは、診察のサポートだけではありません。カウンセリング受ける母親「ゆっくりしたい。ゆっくりお風呂に入って、ゆっくりご飯を食べたい」この日、2人の女性が申し込んだのは「産後ケア」。赤ちゃんを産んだ後の母体をゆっくり休ませられるよう、一時的に子どもを預けるサービスです。この病院の産後ケアのスペースには、個室と浴室があり、利用者は、寝たり、ひとりでお風呂に浸かったり、自由に過ごすことができます。潟上市から 本間未来さん「いつもだとね、来ちゃんを抱っこしながら頭の上でキッチンでご飯食べるので、ゆっくり噛んでご飯食べれるのがうれしいです」八郎潟町から 大山愛美さん「ひとりでゆっくりお風呂入ったりとか、ご飯食べたりとかっていうことなかなか難しいので。良かったです。すごい」“全治2か月の交通事故”に例えられることもある、産後のダメージ。加えて、夜間の授乳など出産後の母親の負担は小さくありません。病院では、生後7か月までの赤ちゃんを日帰りで受け入れていて、母親が休んでいる間、保育士と助産師が赤ちゃんの世話をします。お昼は、管理栄養士が作った栄養たっぷりのご飯を味わいます。首都圏ではホテル併設型の産後ケア施設も多く、気軽に利用できる環境が整っていると言います。一方で、県内では母親が子どもを預けることにネガティブなイメージを持っている人が少なくないと、藤嶋院長は感じています。藤嶋明子院長「産後ケアっていうのは、誰もが使っていいと、国からもですね、ガイドラインで出ていますので、使いたい人が使える場所に、そういう雰囲気を、秋田の中でも作っていきたいなと思って、産後ケアの敷居を下げる、産婦人科受診の敷居を下げるっていうのが当院の目標で、日々診療を続けております」産後の女性が心も体も健やかに過ごせるように。藤嶋院長は、これからも秋田の女性に寄り添い続けます。♢♢♢♢♢産後ケア施設を利用するには、住んでいる市町村に事前に申請をする必要がありますが、その煩雑さも産後ケアの利用が広がらない一因なのではないかと、藤嶋院長は話していました。市町村によって予約方法や料金が異なるので、気になる方はお住まいの市町村に問い合わせてみてください。