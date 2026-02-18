まだまだ寒い日が続いていますが、こちらはひと足早く春らしい雰囲気に包まれています。



3月3日の「ひなまつり」を前に、鹿角市にある国の登録有形文化財の建物では恒例のひな人形の展示が行われていて、会場が華やかに彩られています。



鹿角市の中心部にある「旧関善酒店」です。



幕末に創業した造り酒屋の母屋として、明治38年、1905年に建てられました。



国の登録有形文化財となっていて、吹き抜けの高さが10メートルほどもある土間に面した場所などでは、いま、恒例のひな人形の展示が行われています。





3月3日の桃の節句「ひなまつり」に合わせ、毎年行われているもので、今年は段飾りのひな人形が30組、約390体もそろっています。関善賑わい屋敷 勝山さゆりさん「古いものですと大正時代のものからあとは昭和の中（ごろ）ぐらいのおひな様があって、そういったお顔が1つずつ全部違うというのをぜひ見ていただきたいなと思います」「毎日の除雪で体も心も疲れているんじゃないかなと思いますが、この春に向かっておひな様を見ていただいて体も心もホッとしていただけたらなと本当に思っております」明治時代に建てられた商家を華やかに彩る、このひな人形の展示は来月下旬まで行われています。